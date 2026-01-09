الجمعة 09 يناير 2026
بعد تحذير الأرصاد بتقلبات جوية، "مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد بمحافظات الإقليم

جانب من تأهب فرق
جانب من تأهب فرق الشركة، فيتو
أعلن اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية.  

قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف ورش مختبر المسرح العربي

مديرية العمل بالإسماعيلية تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الشباب لسوق العمل

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول 

وتم رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

تأهب كافة الفرق والقطاعات 

 

وأكد رئيس شركة مياه القناة أنه تم رفع حالة الاستعداد في كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة الثلاث، وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية. 

 

وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة التغيرات المناخية، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار. 

 

تنفيذ خطة انتشار السيارات للتعامل الفورى مع الطوارئ

 

كما تم تنفيذ خطة انتشار للسيارات والمعدات لتفادي أية أزمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى وتوفير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة، واستمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة.

