ضبط 103 مخالفات سرقة كهرباء وغلق كوفي شوب في حملات أمنية بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بـ مديرية أمن  الجيزة حملاتها المكثفة لضبط المخالفين لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات التي نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إغلاق كوفي شوب شهير مخالف في نطاق قسم شرطة الهرم، وضبط ١٠٣ قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات في شروط التعاقد.

تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوات أمن الجيزة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، بما في ذلك المخالفات المرتبطة بقوانين الكهرباء، مع استمرار الحملة المكبرة في مختلف أقسام ومراكز شرطة المحافظة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

