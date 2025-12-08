الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 750 حالة سرقة تيار كهرباء لمباني مخالفة بالعياط والبدرشين

واصلت إدارة مباحث العامة لشرطة الكهرباء بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن تحرير نحو  ٧٥٠ قضية سرقة تيار كهربائي، شملت سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي بدوائر مراكز شرطة العياط والبدرشين.

 

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي
 

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص  مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

