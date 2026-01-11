الأحد 11 يناير 2026
رياضة

كباكا يسجل الهدف الأول لـ زد في شباك الزمالك

الزمالك وزد
الزمالك وزد
كأس عاصمة مصر، سجل أحمد خالد كباكا الهدف الأول لـ زد في شباك الزمالك، بالدقيقة 30 من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ستاد السلام في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

وجاء تشكيل الزمالك أمام زد كالتالي: 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر –آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد مجدي وعلي عبد المجيد ومحمد إبراهيم ومحمود عصام الحضري ومحمد حمد وعمار ياسر وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎+ 20- en seven se Regina تشكيل العباراة باراة مهدي سليمان عمر جابر محمود الونش السيد أسامة أحمد إيشو يوسف وائل سيف جعفر آدم كايد خوان بيزيرا أحمد شريف ناصر منسي البدلاء LOPho DE DE'ELOPhes TITLED MOSTTITLED MOST THE20TH NTHE CENTURY محمد عواد محمد إبراهيم أحمد- مجدي المجبد محمود عصام رياسر محمد حمد شيكو بانزا عدي الدباغِ علی STRAVX CocaCola seven Regina ONIRO DEVELOPMENTS Mile‎'‎‎

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستلو – أحمد طارق – محمد ربيعة  – سامح إبراهيم.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – أحمد الصغيري – رأفت خليل - أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: أحمد خالد كباكا – مصطفى سعد ميسي.

ويحتل الزمالك المركز السادس وقبل الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط من 4 مباريات، فيما يحل زد ثالثا بـ7 نقاط من 4 مباريات.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

  • المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
  • المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
  • المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الزمالك الزمالك أمام زد مباراة الزمالك وزد أخبار الزمالك وزد

