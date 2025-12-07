الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

نابولي يهزم يوفنتوس بثنائية هويلاند ويتصدر الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي، على نظيره يوفنتوس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

أهداف مباراة نابولي ويوفنتوس 

جاء هدف نابولي  الأول جاء عن طريق هويلاند في الدقيقة 7 ثم تعادل يوفنتوس بالدقيقة 59 عن طريق كينان يلدز ثم أضاف هويلاند هدف نابولي الثاني بالدقيقة 78.

بهذه النتيجة تصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

 

هويلوند يدخل تاريخ نابولي

وكان الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم نابولي، والمعار من مانشستر يونايتد وضع نابولي في المقدمة أمام يوفنتوس، على ملعب دييجو مارادونا مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الأسبوع 14 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة السابعة من بداية المباراة، استطاع هويلوند تسجيل الهدف الافتتاحي بعدما تابع كرة عرضية أرضية مررها نيريس من يمين المنطقة، قابلها راسموس بلمسة بارعة من تحت الحارس لداخل المرمى.


وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هدف هويلوند (بالدقيقة السابعة) هو أسرع هدف يسجله نادي نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وذلك منذ هدف فرناندو دي نابولي الذي أحرزه قبل 36 عاما، بالدقيقة الخامسة في 1 أبريل/نيسان عام 1989.


 

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي

حراسة المرمى:ميشيل دي جريجوريو

خط الدفاع: ليويد كيلي – بيير كالولو – خوان كابال

خط الوسط:تيون كوبمينرس – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني– أندريا كامبياسو – كيفرين تورام

خط الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو – كينان يلدز

 

شكيل نابولي أمام يوفنتوس 


حراسة المرمى: ميلينكوفيتش.

خط الدفاع: بوكيما، رحماني، بونجيورنو.

خط الوسط: دي لورينزو، إلماس، ماكتومناي، أوليفيزرا.

خط الهجوم: نيريس، هويلوند، نوا لانج.

