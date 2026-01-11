الأحد 11 يناير 2026
رياضة

الدوري الإيطالي، التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وفيورنتينا في الجولة الـ20

ميلان، فيتو
الدوري الإيطالي، أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق إيه سي ميلان تشكيلة فريقه لمواجهة فيورنتينا، في الجولة الـ20 الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”، للموسم الحالي 2025/2026.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة فيورنتينا كالتالي:

وجاء تشكيل فيورنتينا لمواجهة ميلان كالتالي:

تشكيل فيورنتينا، فيتو

ترتيب ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بـ39 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.

في المقابل يأتي فيورنتينا في المركز الـ18 بترتيب الدوري الإيطالي، بـ13 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 10 مواجهات.

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق فريق فريق روما الفوز على نظيره فريق ساسولو بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء السبت، على ملعب الأولمبيكو ضمن لقاءات الجولة العشرين.

وسجل هدفي فر يق روما كل من كونيه في الدقيقة 76 وسولي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.

روما يفوز علي ليتشي

وفي الجولة الماضية نجح فريق فريق روما في الفوز على مضيفه ليتشي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب فيا ديل ماري، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل إيفان فيرجسون هدف روما الأول في شباك ليتشي بالدقيقة 14، وأضاف أرتيم دوفبيك في الدقيقة 71.

