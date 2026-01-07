الإنتر يهزم بارما 2-0 ويواصل صدارة الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فاز فريق إنتر ميلان على نظيره بارما، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب إنيو تارديني، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ضد بارما

أحرز الإنتر الهدف الأول أمام بارما عن طريق فيدريكو ديماركو بالدقيقة 42 من أحداث المباراة ثم أضاف ماركوس تورام هدف إنتر الثاني بالدقيقة 90 +8 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل إنتر ميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: كارلوس أوقستو، يان أوريل بيسيك، مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيتار سوتشيتش، هنريكي، هنريك مخيتاريان، هاكان تشالهان، لويس هنريكي.

الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوسيتو، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل بارما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل بارما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: إدواردو كورفي.

خط الدفاع: إيمانويل فاليري، أليساندرو تشيركاتي، بريجنولا، ساشا بريتشجي.

خط الوسط: أدريان برنابي، أوليفر سورينسن، كيتا.

خط الهجوم: جايتانو أوريستانيو، جاكوب أوندريجكا، ماتيو بيليجرينو.

ترتيب إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

