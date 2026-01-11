وكيل التعليم بدمياط: نحرص على وصول الأسئلة في موعدها لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

18 حجم الخط

شهدت محافظة دمياط صباح اليوم الثاني على التوالي انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول وسط أجواء من الهدوء والانضباط، مع متابعة مستمرة من قيادات التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية.

جولة تفقدية موسعة لوكيل وزارة التعليم

استهل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولته التفقدية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية للاطلاع على تفاصيل انطلاق اللجان وتأمين مساراتها، حيث حرص على الإشراف المباشر على عملية تسليم مظاريف الأسئلة لرؤساء اللجان من مركز التوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالسرية التامة والجداول الزمنية لضمان وصول الأسئلة في موعدها الرسمي وبأمان كامل يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

غرفة العمليات المركزية تتابع كل التفاصيل

بعد الاطمئنان على توزيع المظاريف، توجه وكيل الوزارة إلى مقر غرفة العمليات المركزية بديوان الإدارة لمتابعة التقارير الواردة من جميع اللجان على مستوى المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود أي معوقات تقنية أو إدارية قد تؤثر على سير الامتحانات.

مواجهة الطوارئ وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

عقد وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري المراحل التعليمية لإعداد آليات التعامل الفوري مع أي طوارئ، مؤكدًا على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين داخل اللجان وتطبيق التعليمات الوزارية بكل دقة مع الالتزام التام بالشفافية في رصد الملاحظات وتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية.

جولات ميدانية للتواصل مع الطلاب

شملت الجولة زيارات لمدرسة مهرشان للتعليم الأساسي ومدرسة السوالم ب١ ومدرسة السوالم الثانوية المشتركة، حيث تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات واطمأن على توفير المناخ الملائم للطلاب وأجرى حوارات ودية مع الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمناهج ووضوح الصياغة، مشيدًا بوعي الطلاب والتزامهم بالقواعد المنظمة للامتحانات.

المديرية تضع مصلحة الطالب أولا

اختتم ياسر عمارة جولته بالتأكيد على أن المديرية تسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلاب طوال فترة الامتحانات، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم وتنسيق مستمر مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول وتحقيق أفضل النتائج التي تعكس جهود الطلاب وهيئات التدريس طوال الفصل الدراسي الأول.

