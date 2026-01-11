الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بدمياط: نحرص على وصول الأسئلة في موعدها لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

ياسر عمارة وكيل الوزارة
ياسر عمارة وكيل الوزارة يتابع الامتحانات
18 حجم الخط

شهدت محافظة دمياط صباح اليوم الثاني على التوالي انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول وسط أجواء من الهدوء والانضباط، مع متابعة مستمرة من قيادات التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية.

جولة تفقدية موسعة لوكيل وزارة التعليم

استهل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولته التفقدية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية للاطلاع على تفاصيل انطلاق اللجان وتأمين مساراتها، حيث حرص على الإشراف المباشر على عملية تسليم مظاريف الأسئلة لرؤساء اللجان من مركز التوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالسرية التامة والجداول الزمنية لضمان وصول الأسئلة في موعدها الرسمي وبأمان كامل يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

غرفة العمليات المركزية تتابع كل التفاصيل

بعد الاطمئنان على توزيع المظاريف، توجه وكيل الوزارة إلى مقر غرفة العمليات المركزية بديوان الإدارة لمتابعة التقارير الواردة من جميع اللجان على مستوى المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود أي معوقات تقنية أو إدارية قد تؤثر على سير الامتحانات.

مواجهة الطوارئ وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

عقد وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري المراحل التعليمية لإعداد آليات التعامل الفوري مع أي طوارئ، مؤكدًا على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين داخل اللجان وتطبيق التعليمات الوزارية بكل دقة مع الالتزام التام بالشفافية في رصد الملاحظات وتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية.

جولات ميدانية للتواصل مع الطلاب

شملت الجولة زيارات لمدرسة مهرشان للتعليم الأساسي ومدرسة السوالم ب١ ومدرسة السوالم الثانوية المشتركة، حيث تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات واطمأن على توفير المناخ الملائم للطلاب وأجرى حوارات ودية مع الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمناهج ووضوح الصياغة، مشيدًا بوعي الطلاب والتزامهم بالقواعد المنظمة للامتحانات.

المديرية تضع مصلحة الطالب أولا

اختتم ياسر عمارة جولته بالتأكيد على أن المديرية تسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلاب طوال فترة الامتحانات، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم وتنسيق مستمر مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول وتحقيق أفضل النتائج التي تعكس جهود الطلاب وهيئات التدريس طوال الفصل الدراسي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التعامل الفورى العملية الامتحانية تكافؤ الفرص شهادة الاعدادية غرفة العمليات المركزي متحانات الشهادة الإعدادية مراحل التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي

رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬يعتمد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭

محافظ دمياط يتابع مشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد ويكلف بسرعة التشغيل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

المزيد
الجريدة الرسمية