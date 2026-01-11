اتحاد شركات التأمين المصرية يرصد مخاطر التزييف العميق وآليات إدارتها تأمينيًا

18 حجم الخط

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالأخص تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، أفرز نوعًا جديدًا من المخاطر الرقمية المعقدة التي لم تعد تقتصر على المجال التقني فقط، بل امتدت آثارها لتشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية والسمعية للمؤسسات والأفراد، وقد أصبح التزييف العميق أحد أبرز التحديات الناشئة التي تواجه الأسواق العالمية، لما له من قدرة عالية على تقويض الثقة في المحتوى الرقمي، والتأثير المباشر على القرارات المالية، وزيادة معدلات الاحتيال وانتحال الهوية.

خطورة التزييف العميق تكمن في اعتماده على تقنيات متقدمة

ويرى الاتحاد أن خطورة التزييف العميق تكمن في اعتماده على تقنيات متقدمة تحاكي الصوت والصورة والحركة البشرية بدرجة عالية من الواقعية، بما يجعل التفرقة بين الحقيقي والمزيف أمرًا بالغ الصعوبة، وقد أدى ذلك إلى تصاعد استخدام هذه التقنيات في جرائم الاحتيال المالي، والتلاعب بالمعاملات، وتشويه السمعة، واستهداف القيادات التنفيذية داخل المؤسسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع حجم الخسائر المالية وتعقيد إدارة المخاطر.

قطاع التأمين أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التزييف العميق

وفي هذا السياق، وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن قطاع التأمين يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التزييف العميق، سواء من حيث زيادة احتمالات الاحتيال في المطالبات، أو ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتحقق والفحص، أو تصاعد المسؤوليات القانونية والسمعية، كما أن وثائق التأمين السيبراني التقليدية لا تزال تعاني من قصور واضح في تغطية هذا النوع من المخاطر، خاصة في ظل استبعادات الاحتيال والهندسة الاجتماعية، الأمر الذي خلق فجوة تأمينية تستدعي حلولًا مبتكرة.



التزييف العميق يُعد خطرًا تأمينيًا مركبًا

وأكد الاتحاد أن التزييف العميق يُعد خطرًا تأمينيًا مركبًا يجمع بين المخاطر السيبرانية ومخاطر الجرائم الإلكترونية ومخاطر السمعة، وهو ما يتطلب تطوير منتجات تأمينية متخصصة تأخذ في الاعتبار طبيعة هذا الخطر وخصائصه الديناميكية. كما يشدد الاتحاد على أهمية تبني نماذج تسعير اكتوارية مرنة، تعتمد على التحليل الاحتمالي وإدارة عدم اليقين، في ظل محدودية البيانات التاريخية وارتفاع شدة الخسائر المحتملة.



ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن الدور الاستراتيجي للتأمين في مواجهة مخاطر التزييف العميق لا يقتصر على التعويض المالي، بل يمتد ليشمل دعم المرونة المؤسسية وتعزيز الحوكمة وإدارة الأزمات. ويبرز ذلك من خلال التوجه العالمي نحو تصميم تغطيات تأمينية تشمل خدمات التحليل الفني، والدعم القانوني، وإدارة السمعة، إلى جانب التعويض عن الخسائر المالية المباشرة.

الاتحاد يدعو إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية

وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات التكنولوجية، وتبادل الخبرات والمعلومات حول التهديدات الرقمية الناشئة. كما يؤكد أهمية الاستثمار في رفع الوعي وبناء القدرات الفنية والبشرية داخل السوق التأميني المصري، بما يضمن جاهزية القطاع لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

واختتم اتحاد شركات التأمين المصرية بالتأكيد على أن التعامل الفعّال مع مخاطر التزييف العميق يمثل خطوة أساسية نحو بناء سوق تأميني أكثر مرونة واستدامة، قادر على حماية حقوق المؤمن لهم، ودعم استقرار المعاملات المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، في عصر تتزايد فيه المخاطر الرقمية وتتشابك أبعادها.

