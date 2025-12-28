الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شركات التأمين: التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الطريق الآمن للتحول الرقمي

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية
18 حجم الخط

لم يعد التحول الرقمي في صناعة التأمين مقتصرًا على إدخال أنظمة تكنولوجية متقدمة، بل أصبح سؤالًا جوهريًا يتعلق بطبيعة اتخاذ القرار وحدود العلاقة بين الإنسان والآلة داخل صناعة تقوم في أساسها على الثقة والحكم المهني وتحمل المسؤولية.

الذكاء الاصطناعي بين الكفاءة وحدود الاعتماد الكامل

وأشار اتحاد شركات التأمين في نشرته الأسبوعية إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، اتجهت شركات التأمين عالميًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحليل البيانات الضخمة. 

غير أن التجربة العملية أثبتت أن الاعتماد الكامل على الخوارزميات دون إشراف بشري لا يتماشى مع طبيعة العمل التأميني، الذي يتطلب فهمًا سياقيًا وتقديرًا مهنيًا ومسئولية قانونية وأخلاقية عن القرارات المتخذة.

نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: خيار استراتيجي

ويبرز نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي كخيار أكثر نضجًا وواقعية للتحول الرقمي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للتحليل والتنبؤ، بينما يحتفظ الإنسان بدور الحكم النهائي وصانع القرار، بما يحقق الكفاءة دون الإخلال بالحوكمة أو التفريط في البعد الإنساني.

وأضاف اتحاد الشركات إلى أن تطبيقات التكامل في الاكتتاب وإدارة المطالبات في الاكتتاب، يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل المخاطر بسرعة ودقة، بينما يتولى العنصر البشري تفسير النتائج ومراجعة الحالات الاستثنائية وضمان العدالة والامتثال التنظيمي. 

أما في إدارة المطالبات، فتسهم الأنظمة الذكية في تسريع المعالجة واكتشاف الاحتيال، في حين يظل التواصل الإنساني ضروريًا للحالات المعقدة وبناء الثقة مع العملاء.  

تفضيلات العملاء وأهمية البُعد الإنساني

وتؤكد الدراسات الدولية أن العملاء يرحبون بكفاءة الذكاء الاصطناعي، لكنهم يفضلون استمرار الدور البشري، خاصة في القرارات الحساسة. وهو ما يعكس أهمية التوازن بين السرعة الرقمية والتعاطف الإنساني.

 مستقبل التأمين في السوق المصري

ويمثل نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الخيار الأنسب لسوق التأمين المصري، حيث تتداخل الاعتبارات التنظيمية والخصوصية مع أهمية الثقة والعلاقات طويلة الأجل. وعليه، فإن مستقبل التحول الرقمي في التأمين لا يقوم على الاستبدال، بل على التكامل، بما يعزز جودة القرار ويحد من المخاطر ويدعم استدامة ونمو السوق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي الحالات الاستثنائية الذكاء الاصطناعي الكفاءة التشغيلية تحليل البيانات تحمل المسؤولية تقنيات الذكاء الاصطناعي خوارزميات صناعه التامين شركات التامين صانع القرار تحول الرقمي العنصر البشري

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح مليار جنيه.. الرقابة المالية تصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي بالتنظيم والإدارة

اتحاد شركات التأمين يرصد أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

اتحاد شركات التأمين المصرية يرصد المزايا الأساسية للوثائق الاستثمارية

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads