شركات التأمين: التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الطريق الآمن للتحول الرقمي

لم يعد التحول الرقمي في صناعة التأمين مقتصرًا على إدخال أنظمة تكنولوجية متقدمة، بل أصبح سؤالًا جوهريًا يتعلق بطبيعة اتخاذ القرار وحدود العلاقة بين الإنسان والآلة داخل صناعة تقوم في أساسها على الثقة والحكم المهني وتحمل المسؤولية.

الذكاء الاصطناعي بين الكفاءة وحدود الاعتماد الكامل

وأشار اتحاد شركات التأمين في نشرته الأسبوعية إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، اتجهت شركات التأمين عالميًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحليل البيانات الضخمة.

غير أن التجربة العملية أثبتت أن الاعتماد الكامل على الخوارزميات دون إشراف بشري لا يتماشى مع طبيعة العمل التأميني، الذي يتطلب فهمًا سياقيًا وتقديرًا مهنيًا ومسئولية قانونية وأخلاقية عن القرارات المتخذة.

نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: خيار استراتيجي

ويبرز نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي كخيار أكثر نضجًا وواقعية للتحول الرقمي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للتحليل والتنبؤ، بينما يحتفظ الإنسان بدور الحكم النهائي وصانع القرار، بما يحقق الكفاءة دون الإخلال بالحوكمة أو التفريط في البعد الإنساني.

وأضاف اتحاد الشركات إلى أن تطبيقات التكامل في الاكتتاب وإدارة المطالبات في الاكتتاب، يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل المخاطر بسرعة ودقة، بينما يتولى العنصر البشري تفسير النتائج ومراجعة الحالات الاستثنائية وضمان العدالة والامتثال التنظيمي.

أما في إدارة المطالبات، فتسهم الأنظمة الذكية في تسريع المعالجة واكتشاف الاحتيال، في حين يظل التواصل الإنساني ضروريًا للحالات المعقدة وبناء الثقة مع العملاء.

تفضيلات العملاء وأهمية البُعد الإنساني

وتؤكد الدراسات الدولية أن العملاء يرحبون بكفاءة الذكاء الاصطناعي، لكنهم يفضلون استمرار الدور البشري، خاصة في القرارات الحساسة. وهو ما يعكس أهمية التوازن بين السرعة الرقمية والتعاطف الإنساني.

مستقبل التأمين في السوق المصري

ويمثل نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الخيار الأنسب لسوق التأمين المصري، حيث تتداخل الاعتبارات التنظيمية والخصوصية مع أهمية الثقة والعلاقات طويلة الأجل. وعليه، فإن مستقبل التحول الرقمي في التأمين لا يقوم على الاستبدال، بل على التكامل، بما يعزز جودة القرار ويحد من المخاطر ويدعم استدامة ونمو السوق.

