خسائر شركات التأمين ترتفع إلى 107 مليارات دولار في 2025

أظهرت دراسة صادرة عن معهد «سويس ري العالمى»، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر العالمية المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية يتوقع أن تبلغ 107 مليارات دولار في عام 2025، مدفوعة بحرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الحملية العنيفة في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الدراسة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية السوق الأكثر تضررًا في 2025، إذ استحوذت على 83% من إجمالي الخسائر العالمية المؤمن عليها.

وذكر التقرير أن الخسائر المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية تجاوزت حاجز 100 مليار دولار في عام 2025 للعام السادس على التوالي، ما أعاد تسليط الضوء على تشديد معايير الاكتتاب، ورفع أقساط التأمين، وإخضاع نماذج تقييم المخاطر لمزيد من التدقيق.

وسائد لامتصاص الصدمات المالية

وقال جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سويس ري»: «يضطلع معيدو التأمين وقطاع التأمين الأوسع بدور مزدوج، يتمثل في العمل كوسائد لامتصاص الصدمات المالية، ودعم تطوير سياسات عامة واستثمارات خاصة أكثر مرونة، قائمة على فهم المخاطر، بما يسهم في تقليص الخسائر المستقبلية».

غير أن هذا الرقم جاء دون توقعات «سويس ري» السابقة التي قدرت إجمالي الخسائر المؤمن عليها بنحو 150 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير أولي صدر في وقت سابق من هذا العام، بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وقالت «سويس ري»: إن حريق باليساديس، الذي اجتاح جنوب ولاية كاليفورنيا في مطلع عام 2025، وأتى على أكثر من 23 ألف فدان، مدمرًا منازل ومنشآت تجارية، ودافعًا آلاف الأشخاص إلى النزوح، كان أكثر حرائق الغابات كلفة على الإطلاق على مستوى العالم، مع خسائر مؤمَّن عليها بلغت 40 مليار دولار.

تدفع المخاطر المناخية المتصاعدة شركات التأمين إلى تقليص وجودها في المناطق عالية المخاطر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ما يؤدي إلى اتساع فجوات التغطية التأمينية وزيادة الضغوط المالية على المجتمعات الأكثر هشاشة.

