مدير تعليم القليوبية: الامتحان محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب

متابعة امتحانات النقل
متابعة امتحانات النقل القليوبية.،فيتوو
أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، لمتابعة أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتله صديقه في القليوبية

مدير تعليم القليوبية يطمئن من طلاب النقل على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج

تعليم القليوبية يتابع امتحان العلوم لطلاب مراحل النقل 

واستهل مدير المديرية جولته بالمرور على لجان الامتحانات، حيث اطمأن على مستوى الورقة الامتحانية، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة وضوح الأسئلة وشمولها لمحتوى المنهج الدراسي دون تعقيد أو غموض.

كما حرص  مصطفى عبده على إجراء حوار أبوي مع الطالبات داخل اللجان، للاطمئنان على آرائهن بشأن الامتحانات، موجّهًا بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والهدوء، وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات في أجواء نفسية مستقرة.

وخلال الزيارة، شدد مدير المديرية على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نظافة المدرسة، وتأمين محيطها الخارجي، بما يضمن سلامة الطالبات والعاملين.

وفي ختام جولته، أشاد وكيل الوزارة بمستوى التنظيم والانضباط داخل المدرسة، مثمنًا الجهود المبذولة من إدارة المدرسة والمعلمين في إخراج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تليق بمكانة تعليم  محافظة القليوبية.

وأكد  مصطفى عبده أن «الامتحان ليس مجرد قياسٍ للمعلومات، بل محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب، نزرع اليوم في لجاننا بذور الانضباط، لنحصد غدًا جيلًا قادرًا على مواجهة المستقبل بعلم راسخ وقيم نبيلة».

وأوضحت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه لم يتم تلقي أي شكاوى بشأن امتحان العلوم بمحافظة القليوبية  لنصف العام والذي أداه طلاب النقل اليوم الأحد. 

