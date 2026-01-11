طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يؤدون اليوم امتحان العلوم بالقليوبية

18 حجم الخط

يؤدي طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم الأحد، امتحان مادة العلوم بـمحافظة القليوبية حيث بدأ الطلاب أمس السبت أولى أيام ماراثون الامتحانات.

اليوم طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية يؤدون امتحان العلوم

وبالنسبة لـصفوف النقل بالقليوبية، تبدأ الامتحانات من الصفوف الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، وتشمل مواد أساسية مثل اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية، على أن يتم أداء الامتحانات في مواعيد محددة لكل صف على مدار الفترة من 11 إلى 15 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أما امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية فتشمل جميع الطلاب من مختلف الشعب، وتم تحديد الفترة الزمنية لها من 18 إلى 23 يناير 2025، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية وفق جدول زمني منظم يضمن راحة الطلاب وتخفيف العبء عليهم.



وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية داخل اللجان الامتحانية، داعية أولياء الأمور والطلاب إلى الاستعداد المبكر لموعد الامتحانات ومراجعة المواد الدراسية لضمان تحقيق أفضل النتائج.



وتأتي هذه الجداول ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لضمان انتظام العملية التعليمية وإتمام الفصل الدراسي الأول بنجاح، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية الامتحانية ومراعاة حقوق الطلاب في بيئة آمنة ومنظمة.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جرى وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية الفصل الدراسي الأول وهي:

ـ إصدار قرارات الندب والتكليف لرؤساء اللجان والملاحظين في التوقيتات المحددة.

ـ التأكد من عدم وجود موانع قانونية لدى المكلفين بأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل كل لجنة

ـ توفير الرعاية الصحية والعمالة

لضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الخدمات المعاون

- الزائرة الصحية، التشديد على ضرورة توفير "زائرة صحية" أو طبيب في كل لجنة امتحانية، للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ صحية قد تحدث بين الطلاب أو القائمين على المراقبة.

- العمالة الكافية، التأكد من توفير العدد الكافي من العمال داخل اللجان بالمدارس، للحفاظ على نظافة اللجان وتأمينها وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وأكد بيان المديرية أن المديرية تسعى خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 توفير أقصى درجات الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة على أن تكون غرفة العمليات بالمديرية على اتصال دائم بكافة اللجان الفرعية لمتابعة الموقف لحظيًا وحل أي عقبات فورًا.

