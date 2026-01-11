الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يؤدون اليوم امتحان العلوم بالقليوبية

امتحانات النقل بالقليوبية،
امتحانات النقل بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

يؤدي طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم الأحد، امتحان مادة العلوم بـمحافظة القليوبية حيث بدأ الطلاب أمس السبت أولى أيام ماراثون الامتحانات.

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

مدير تعليم القليوبية يطمئن من طلاب النقل على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج

 اليوم طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية يؤدون امتحان العلوم 

 

وبالنسبة لـصفوف النقل بالقليوبية، تبدأ الامتحانات من الصفوف الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، وتشمل مواد أساسية مثل اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية، على أن يتم أداء الامتحانات في مواعيد محددة لكل صف على مدار الفترة من 11 إلى 15 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
أما امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية فتشمل جميع الطلاب من مختلف الشعب، وتم تحديد الفترة الزمنية لها من 18 إلى 23 يناير 2025، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية وفق جدول زمني منظم يضمن راحة الطلاب وتخفيف العبء عليهم.


وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية داخل اللجان الامتحانية، داعية أولياء الأمور والطلاب إلى الاستعداد المبكر لموعد الامتحانات ومراجعة المواد الدراسية لضمان تحقيق أفضل النتائج.


وتأتي هذه الجداول ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لضمان انتظام العملية التعليمية وإتمام الفصل الدراسي الأول بنجاح، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية الامتحانية ومراعاة حقوق الطلاب في بيئة آمنة ومنظمة.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

 وأوضحت مديرية التربية والتعليم  بالقليوبية أنه جرى وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية الفصل الدراسي الأول وهي:
ـ إصدار قرارات الندب والتكليف لرؤساء اللجان والملاحظين في التوقيتات المحددة.

ـ التأكد من عدم وجود موانع قانونية لدى المكلفين بأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل كل لجنة

ـ توفير الرعاية الصحية والعمالة 
لضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الخدمات المعاون

- الزائرة الصحية، التشديد على ضرورة توفير "زائرة صحية" أو طبيب في كل لجنة امتحانية، للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ صحية قد تحدث بين الطلاب أو القائمين على المراقبة.

- العمالة الكافية، التأكد من توفير العدد الكافي من العمال داخل اللجان بالمدارس، للحفاظ على نظافة اللجان وتأمينها وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.

 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

 وأكد بيان المديرية أن المديرية تسعى خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 توفير أقصى درجات الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة على أن تكون غرفة العمليات بالمديرية على اتصال دائم بكافة اللجان الفرعية لمتابعة الموقف لحظيًا وحل أي عقبات فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

مدير تعليم القليوبية يطمئن من طلاب النقل على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

تعليم القليوبية تعلق على تكدس الطلاب أمام إحدى المدارس: نطبق لائحة الانضباط ولم نخالف التعليمات
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

"زي زمان" لـ أحمد سعد وأصالة تحقق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب في 3 أيام (فيديو)

حساب السيتي يحتفي بـ عمر مرموش والمشجعون يوجهون رسالة نارية إلى جوارديولا

متعمد، حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف حمص بسوريا (فيديو)

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع 4 أصناف منها البرتقال والفراولة

اتحاد الكرة: تصريحات صلاح هدية ثمينة للاعبين وحسام حسن مستمر لمونديال 2026

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض البتلو 30 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية