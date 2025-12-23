الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في تجمعات ما بعد جولة الإعادة بانتخابات النواب في الشرقية

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو
18 حجم الخط

جددت محكمة جنح مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس 27 شخصًا من أنصار أحد المرشحين الذي لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتجمع غير القانوني وتعطيل الحركة المرورية.

الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

وحدة المتابعة بوزارة الداخلية ترصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وتعود أحداث الواقعة إلى مساء 19 ديسمبر الجاري، عقب رصد وحدة المتابعة بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تجمع عدد من أنصار المرشح الخاسر أمام مقر اللجنة العامة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الانتخابات، ما أسفر عن تعطيل حركة السير وإحداث تكدسات مرورية بالمنطقة.

ضبط مرتكبي الواقعة 

وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 27 شخصًا من القائمين على ذلك التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

أول تحرك من النيابة العامة بشأن الواقعة 

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالتجمهر والتجمع بدون تصريح وتعطيل حركة المرور، قبل أن تقرر المحكمة تجديد حبسهم 15 يومًا مع استمرار التحقيقات.

أقوال المتهمين بشأن الواقعة 

وخلال أقوالهم أمام جهات التحقيق، أقر المتهمون بمشاركتهم في التجمع، مؤكدين أن دافعهم كان الاعتراض على نتيجة جولة الإعادة ومساندة المرشح الذي قاموا بانتخابه، نافيـن وجود نية لإثارة الشغب أو ارتكاب أعمال عنف، فيما قررت جهات التحقيق استمرار حبسهم لحين الانتهاء من فحص كافة ملابسات الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب.

قانوني يكشف عقوبة التجمهر وتعطيل سير وسائل النقل والتعدي على موظفين عموميين

ومن جانبه، قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني: نصت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة١٩١٤ بشأن التجمهر على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وأضاف: إنه إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وأوضح ميزار أن العقوبة تكون الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع  الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حبس 27 شخصا بتهمة التجمهر بالشرقية انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب بالشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية محكمة جنح ديرب نجم

مواد متعلقة

تنمية المشروعات يقيم معرض "صنع في دمياط للأثاث" الخميس القادم

محامي سارة خليفة يدفع بتزوير محضر التحريات وكذب الشهود

الكهرباء العراقية تعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون لدعم عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليمن

غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس فى هذه المناطق

تفاصيل البروتوكول الموقع بين القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية

سر زيارة وزير الرياضة لـ الأهلي والزمالك اليوم

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسات منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads