الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مبادرة شبابية لتشجير وتجميل مداخل قرية ميت ميمون بالغربية

مبادرة شبابية لتشجير
مبادرة شبابية لتشجير وتجميل مداخل قرية ميت ميمون بالغربية
18 حجم الخط

انطلقت بقرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مبادرة شبابية مميزة لتشجير وتجميل مداخل القرية في مشهد يعكس وعي شباب القرية وحرصهم على المشاركة الفعالة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الحضاري لقريتهم.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في الغربية

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من شباب قرية ميت ميمون، حيث قاموا بزراعة عدد من الأشجار والنباتات التجميلية إلى جانب ترتيب وتنسيق الميادين والمداخل الرئيسية بما يسهم في إضفاء طابع جمالي وحضاري على القرية ويعزز من الإحساس بالانتماء والمسئولية المجتمعية.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الجهود جاءت انطلاقا من إيمانهم بأهمية العمل التطوعي ودوره في دعم التنمية المحلية مشيرين إلى أن تشجير القرى لا يقتصر فقط على تحسين الشكل العام بل يساهم أيضا في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء.

وأشاد المشاركون بالدعم الكبير الذي قدمه أهالي القرية سواء بالمساندة المعنوية أو بالمشاركة الفعلية في تنفيذ الأعمال مؤكدين أن هذا التعاون كان له الدور الأكبر في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وقال محمد أحمد أحد شباب المبادرة: الحمد لله بدأنا بخطوة صغيرة وبدعم ومساندة أهل البلد نقدر نكمل ونحقق نتائج أفضل وروح التعاون بين الشباب والأهالي هي سر النجاح والقادم أفضل إن شاء الله.

وأضاف محمود صقر أحد المشاركون أن المبادرة ما هي إلا بداية لسلسلة من الأنشطة المجتمعية القادمة والتي تستهدف استكمال أعمال التجميل ونشر ثقافة الحفاظ على النظافة العامة وتشجيع باقي القرى على تبني مبادرات مشابهة تسهم في تطوير الريف المصري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الذاتية التي يقودها الشباب داخل قرية ميت ميمون لدعم قراهم وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوع بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات والمظهر العام ويؤكد أن التنمية تبدأ من وعي وإرادة أبناء المكان أنفسهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في الغربية

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

محافظ الغربية يتفقد معهد أورام طنطا ويوزع الهدايا ويستمع لمطالب أسرهم
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

رئيس شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

تفوق الفراعنة، تاريخ مواجهات مصر والسنغال

بعد التنبؤ بتغييرها، آليات تشكيل حكومة جديدة في مصر

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية