الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الزقازيق: صرف 7.8 مليون جنيه مكافآت للنشر العلمي

جامعة الزقازيق،فيتو
جامعة الزقازيق،فيتو

شهدت جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، انعقاد الجلسة الشهرية رقم (592) لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

جامعة الزقازيق توفر سيارة كهربائية لدعم طلابها من ذوي الهمم

مكافآت للنشر العلمي والدولي عن الأبحاث والكتب المنشورة خلال عام 2024

أقر المجلس صرف حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفصل الدراسي الصيفي، إلى جانب اعتماد صرف 7 ملايين و815 ألف جنيه مكافآت للنشر العلمي والدولي عن الأبحاث والكتب المنشورة خلال عام 2024، مع مناقشة وضع قواعد جديدة لتحفيز النشر باسم الجامعة والمجلات العلمية التابعة لها.

مجلس جامعة الزقازيق،فيتو
مجلس جامعة الزقازيق،فيتو

خطة الدورات التدريبية لمركز الاستشارات والتدريب

كما وافق مجلس جامعة الزقازيق على خطة الدورات التدريبية لمركز الاستشارات والتدريب بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وإضافة ورش عمل جديدة لمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة، إلى جانب اعتماد مقترح البنك المركزي المصري بإلزام الطلاب الجدد بفتح حساب مصرفي كشرط للالتحاق بالجامعات والمعاهد، تماشيًا مع توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

مجلس جامعة الزقازيق،فيتو
مجلس جامعة الزقازيق،فيتو
مجلس جامعة الزقازيق،فيتو
مجلس جامعة الزقازيق،فيتو

وفاة أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ بكلية الصيدلة

وفي ختام الجلسة، قدم مجلس جامعة الزقازيق العزاء في وفاة الدكتور منصور أبو كل، أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ بكلية الصيدلة.

