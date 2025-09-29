جامعة الزقازيق: صرف 7.8 مليون جنيه مكافآت للنشر العلمي

شهدت جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، انعقاد الجلسة الشهرية رقم (592) لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

مكافآت للنشر العلمي والدولي عن الأبحاث والكتب المنشورة خلال عام 2024

أقر المجلس صرف حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفصل الدراسي الصيفي، إلى جانب اعتماد صرف 7 ملايين و815 ألف جنيه مكافآت للنشر العلمي والدولي عن الأبحاث والكتب المنشورة خلال عام 2024، مع مناقشة وضع قواعد جديدة لتحفيز النشر باسم الجامعة والمجلات العلمية التابعة لها.

خطة الدورات التدريبية لمركز الاستشارات والتدريب

كما وافق مجلس جامعة الزقازيق على خطة الدورات التدريبية لمركز الاستشارات والتدريب بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وإضافة ورش عمل جديدة لمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة، إلى جانب اعتماد مقترح البنك المركزي المصري بإلزام الطلاب الجدد بفتح حساب مصرفي كشرط للالتحاق بالجامعات والمعاهد، تماشيًا مع توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وفاة أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ بكلية الصيدلة

وفي ختام الجلسة، قدم مجلس جامعة الزقازيق العزاء في وفاة الدكتور منصور أبو كل، أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ بكلية الصيدلة.

