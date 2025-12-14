جولة تفقدية لمساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة أعمال الإدارة العقارية بجهاز دمياط الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان

18 حجم الخط

في إطار المتابعة والمرور الدوري علي الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة وتنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس احمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووفقا للأمر الإداري الصادر بشأن المتابعة والمرور الدوري على الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.

قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بجوله تفقدية لـ جهاز مدينه دمياط الجديدة رافقه خلالها عددا من المسئولين بقطاع العقاريه بالهيئة وذلك لمتابعة ومراجعة الاعمال التي تقوم بها الإدارة العقارية بالجهاز، وفحص ومراجعة كافة الملفات والبيانات العقارية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى رصد التيسيرات المقررة من المجلس، وذلك بهدف الإسراع في استيفاء حقوق الهيئة وتعظيم مواردها المالية.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة القطاع لرفع كفاءة الإدارات العقارية بأجهزة المدن المختلفة، والعمل على تسريع وتيرة لانجاز وتحسين جودة الاداء بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.