غلق وتشميع 38 محلا ووحدة مخالفة بدمياط الجديدة (صور)

واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملاته الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية والمستمرة داخل المدن الجديدة لضبط المخالفات والتعديات على الفور.

حملات موسعة تسفر عن غلق وتشميع 38 منشأة مخالفة



قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، شنت حملة موسعة أسفرت عن غلق وتشميع 38 محلًا تجاريًا ووحدة سكنية ومخزنًا تزاول أنشطتها بدون ترخيص، وذلك داخل نطاق الحيين الرابع والخامس ومنطقة غرب الميناء بالمدينة.

مخالفات لأنشطة غير مصرح بها داخل عمارات سكنية وجراجات



وأوضح رئيس الجهاز أن قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفة القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، بعد ضبط عدد من المحال التي تمارس أنشطة مهنية وتجارية داخل عمارات سكنية أو جراجات أو أراضٍ غير مخصصة لذلك، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

حملات مكثفة لضبط المخالفات والتعديات على الفور بدمياط الجديدة

تحذير من إعادة فتح المنشآت المخالفة دون تقنين الأوضاع



وفي سياق متصل، حذر المهندس أشرف فتحي أصحاب المحال والمخازن والوحدات السكنية المخالفة من إعادة فتحها دون الرجوع إلى الإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة لفض الشمع الأحمر أو مخالفة قرارات الغلق.

حملات مستمرة للحفاظ على الانضباط والمظهر الجمالي للمدينة



وأكد رئيس الجهاز استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية للتصدي بحزم لأي مظاهر للعشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بتعاون الجهات الأمنية في تنفيذ قرارات الغلق.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير، وعدد من مسؤولي الجهاز وأعضاء لجنة إزالة الإشغالات.

