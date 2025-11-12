الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذا لتوجيهات الإسكان..

غلق وتشميع 38 محلا ووحدة مخالفة بدمياط الجديدة (صور)

حملات مكثفة لضبط
حملات مكثفة لضبط المخالفات والتعديات على الفور بدمياط
18 حجم الخط

واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملاته الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية والمستمرة داخل المدن الجديدة لضبط المخالفات والتعديات على الفور.

 

حملات موسعة تسفر عن غلق وتشميع 38 منشأة مخالفة


قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، شنت حملة موسعة أسفرت عن غلق وتشميع 38 محلًا تجاريًا ووحدة سكنية ومخزنًا تزاول أنشطتها بدون ترخيص، وذلك داخل نطاق الحيين الرابع والخامس ومنطقة غرب الميناء بالمدينة.

 

مخالفات لأنشطة غير مصرح بها داخل عمارات سكنية وجراجات


وأوضح رئيس الجهاز أن قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفة القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، بعد ضبط عدد من المحال التي تمارس أنشطة مهنية وتجارية داخل عمارات سكنية أو جراجات أو أراضٍ غير مخصصة لذلك، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

 

حملات مكثفة  لضبط المخالفات والتعديات على الفور بدمياط الجديدة 
حملات مكثفة  لضبط المخالفات والتعديات على الفور بدمياط الجديدة 

 

 

تحذير من إعادة فتح المنشآت المخالفة دون تقنين الأوضاع


وفي سياق متصل، حذر المهندس أشرف فتحي أصحاب المحال والمخازن والوحدات السكنية المخالفة من إعادة فتحها دون الرجوع إلى الإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة لفض الشمع الأحمر أو مخالفة قرارات الغلق.

حملات مستمرة للحفاظ على الانضباط والمظهر الجمالي للمدينة


وأكد رئيس الجهاز استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية للتصدي بحزم لأي مظاهر للعشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بتعاون الجهات الأمنية في تنفيذ قرارات الغلق.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير، وعدد من مسؤولي الجهاز وأعضاء لجنة إزالة الإشغالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوحدات السكنية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة جهاز مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط مدينة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يواصل اجتماعات الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

العدو المشترك والتوافق المفقود.. تشكيل جيش عربي موحد خطوة إستراتيجية تأخرت كثيرا تُجهضها السياسة ويجمدها عدم الاتحاد.. سمير فرج: الإمكانيات متوفرة لتحقيق هذا الهدف

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية