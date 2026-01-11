الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الأوقاف: علينا تقديم خطاب مستنير يتجاوز الشعب المصري ويمتد إلى العالم أجمع

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية تشهد تسارعًا غير مسبوق في الأحداث، وما يصاحبها من توترات واضطرابات في عدد من الدول، من بينها ليبيا والسودان واليمن ولبنان، إضافة إلى ما يشهده القلب النابض للأمة، فلسطين، من تطورات متلاحقة.

وزير الأوقاف: على المؤسسات الدينية والفكرية تقديم خطاب مستنير يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في مؤتمر «المهن في الإسلام»، أن هذا التسارع الحاد في الأحداث يجعل العالم في حالة من القلق والتوتر، الأمر الذي يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية لتقديم خطاب مستنير يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام إلى آفاق النور، وتقديم كلمة منيرة لا تخاطب الشعب المصري وحده، بل تمتد برسالتها إلى العالم أجمع.

أهمية العمل في بناء الحضارة

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن اختيار «المهن في الإسلام» عنوانًا للمؤتمر يأتي انطلاقًا من أهمية العمل في بناء الحضارة، مؤكدًا أن المهن تمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تتحقق بها قيمة العمران على الأرض، إلى جانب العبادة والتزكية، باعتبارها من أهم القيم التي أرستها الشريعة الإسلامية.

وزير الأوقاف: تعظيم قيمة العمران يُعد من المقاصد الكبرى للشريعة الغراء

وأشار وزير الأوقاف إلى أن تعظيم قيمة العمران يُعد من المقاصد الكبرى للشريعة الغراء، وهو المستهدف الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال هذا المؤتمر، بما يسهم في خدمة الوطن، وتعزيز الاستقرار، وبناء الإنسان القادر على الإسهام الإيجابي في نهضة المجتمع.

الجريدة الرسمية