رامي ربيعة: منتخب مصر على قدر المسئولية وهدفي جاء في توقيت مثالي

أكد مدافع المنتخب الوطني، رامي ربيعة، أن الروح القتالية والتركيز العالي كانا السلاح الأول للفراعنة في عبور عقبة كوت ديفوار بنتيجة (3-2) ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

تصريحات رامي ربيعة

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، وجّه ربيعة التهنئة للجماهير المصرية، قائلًا: "مبروك للشعب المصري ولجميع اللاعبين الذين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية طوال الدقائق التسعين".

كما حرص على الإشادة بالمنافس قائلًا: "هارد لك لمنتخب كوت ديفوار، فهو فريق محترم وقوي جدًا، لكننا استعددنا للمباراة بمنتهى القوة والتركيز، وهو ما ظهر بوضوح منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف صاحب الهدف الأول في اللقاء، أن هز الشباك مبكرًا كان له دور جوهري في سير المباراة، حيث أكد: "الحمد لله على المكسب، والهدف الأول جاء في توقيت جيد جدًا، مما ساعدنا على الدخول في أجواء المباراة سريعًا وفرض أسلوبنا".

واختتم ربيعة حديثه مؤكدًا أن طموح اللاعبين لن يتوقف عند المربع الذهبي، وأن التركيز سينصب مباشرة على المواجهة المقبلة لمواصلة مشوار حصد اللقب الأفريقي.

