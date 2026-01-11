الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رامي ربيعة: منتخب مصر على قدر المسئولية وهدفي جاء في توقيت مثالي

رامي ربيعة، فيتو
رامي ربيعة، فيتو
18 حجم الخط

أكد مدافع المنتخب الوطني، رامي ربيعة، أن الروح القتالية والتركيز العالي كانا السلاح الأول للفراعنة في عبور عقبة كوت ديفوار بنتيجة (3-2) ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

تصريحات رامي ربيعة

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، وجّه ربيعة التهنئة للجماهير المصرية، قائلًا: "مبروك للشعب المصري ولجميع اللاعبين الذين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية طوال الدقائق التسعين". 

كما حرص على الإشادة بالمنافس قائلًا: "هارد لك لمنتخب كوت ديفوار، فهو فريق محترم وقوي جدًا، لكننا استعددنا للمباراة بمنتهى القوة والتركيز، وهو ما ظهر بوضوح منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف صاحب الهدف الأول في اللقاء، أن هز الشباك مبكرًا كان له دور جوهري في سير المباراة، حيث أكد: "الحمد لله على المكسب، والهدف الأول جاء في توقيت جيد جدًا، مما ساعدنا على الدخول في أجواء المباراة سريعًا وفرض أسلوبنا".

واختتم ربيعة حديثه مؤكدًا أن طموح اللاعبين لن يتوقف عند المربع الذهبي، وأن التركيز سينصب مباشرة على المواجهة المقبلة لمواصلة مشوار حصد اللقب الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية المنتخب الوطني ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقي كاس الامم كوت ديفوار

مواد متعلقة

فرحة عارمة في شوارع القاهرة بعد فوز مصر على كوت ديفوار بأمم أفريقيا (فيديو)

على المكسب كله يرقص، احتفالات نجوم منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار (فيديو)

حسام حسن بعد الفوز على كوت ديفوار بأمم أفريقيا: اللعب بخمسة مدافعين خيار استراتيجي للمنتخب

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية.. والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

المزيد
الجريدة الرسمية