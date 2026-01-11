الأحد 11 يناير 2026
محافظات

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في جمصة بالدقهلية

مصرع شاب بجرعة مخدرات
مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة، فيتو
لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات بشارع السوق بمنطقة هدير بـجمصة البلد في محافظة الدقهلية.

 

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في جمصة بمحافظة الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات في جمصة.

 

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة 
وتبين مصرع  “سامح ع، ال” 19 سنة، وصل للمستشفى بدون نبض ولا أي علامات حيوية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة وتم إعلان الوفاة في مستشفى جمصة المركزي.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.


وفي حادث آخر، لقي طالب مصرعه في حادث طريق انقلاب موتوسيكل أمام كوبري الكسارة بجمصة.
 

وبالفحص تبين مصرع رضا الديسطي حسن يوسف 17 سنة، تم إجراء إنعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة بمستشفى بلقاس العام.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية