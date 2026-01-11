في لفتة إنسانية، مرموش يواسي نجم كوت ديفوار "الباكي" بعد لقاء ربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

خطف النجم المصري عمر مرموش الأنظار عقب صافرة نهاية مواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، ليس فقط بأدائه القوي داخل الملعب، بل بروح رياضية عالية تجسدت في مواساته للاعب المنتخب الإيفواري عماد ديالو.

لقطة المباراة الإنسانية



فور انتهاء اللقاء بفوز "الفراعنة" بنتيجة (3-2) وتأهلهم للمربع الذهبي، توجه مرموش مباشرة نحو البديل الإيفواري الشاب عماد ديالو، الذي دخل في نوبة بكاء شديدة بعد خروج بلاده من البطولة.

وحرص مرموش على احتضان ديالو والحديث معه لعدة دقائق في محاولة للتخفيف من صدمة الخسارة، في مشهد لاقى استحسانًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في ملعب "أدرار".

وأكد المتابعون أن تصرف مرموش يعكس قيمة الروح الرياضية بين اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث يتزامل العديد منهم في الأندية العالمية. وأضاف محللون أن هذه اللقطات هي ما تمنح "الكان" بريقًا خاصًا يتجاوز حدود التنافس الميداني، مؤكدين أن مرموش قدم نموذجًا يحتذى به للقائد واللاعب المسؤول.



انتشرت صور المواساة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور الإيفواري والمصري على حد سواء بأخلاق مرموش، معتبرين أن "كرة القدم تجمع الشعوب" برغم حدة المنافسة على بطاقة التأهل.

بهذا التأهل، يضرب مرموش ورفاقه موعدًا ناريًا مع المنتخب السنغالي في نصف النهائي، بينما يغادر المنتخب الإيفواري البطولة برأس مرفوعة بعد مباراة ماراثونية شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

