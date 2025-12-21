رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2026

18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن، خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026 وذلك وفقًا لما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستعرض موقع بوابة فيتو خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن، رابط تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026.

خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، بهدف الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بصرف المعاش أو تحديث البيانات أو رفض الطلبات.

رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أوعبر البريد الإلكتروني من هنـــــا

خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026



ووضعت وزارة التضامن الإجتماعي عدة خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026 وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ويمكن تقديم الشكاوى الإلكترونية وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن عبر الرابط التالي من هنا

اختيار تقديم شكوى من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا بدقة.

تحديد نوع الشكوى (مثل توقف صرف المعاش أو رفض الطلب).

كتابة تفاصيل الشكوى بشكل واضح ودقيق.

إرفاق المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

النقر على إرسال الشكوى بعد مراجعة البيانات المدخلة.

الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة حالتها لاحقًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى في تكافل وكرامة 2026

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى



حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات المهمة، التي يجب توفيرها قبل تقديم الشكوى، كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

مستند محل الإقامة (إيصال مرافق أو بطاقة تموين).

شهادة طبية في حالة وجود إعاقة.

شهادات ميلاد الأبناء.

خطوات متابعة الشكوى



ويمكن للمستفيد متابعة حالة الشكوى إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

مراجعة حالة الشكوى والتي قد تكون: قيد المراجعة - تم الرد - تم الحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.