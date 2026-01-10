المستندات المطلوبة لتحديث بيانات مستفيدي تكافل وكرامة 2026

18 حجم الخط

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي توضيحها للإجراءات الخاصة بـ تحديث بيانات مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، حيث أظهرت صورة صادرة عن الجهات المختصة قائمة تفصيلية بالمستندات المطلوبة التي يجب تقديمها لضمان استمرار صرف الدعم النقدي.



وأكدت الوزارة أن جميع المستندات يجب أن تكون واضحة، حديثة، وسارية، ويتم تسليمها إلى مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المواطن.



المستندات المطلوبة لتحديث ملف تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).



صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.



صور شهادات ميلاد الأبناء للأسرة كاملة (مميكنة).



إفادة من المدرسة مختومة بختم المدرسة والإدارة التعليمية للأبناء المقيدين بالتعليم.



صورة بطاقة التموين المسجل بها اسم رب الأسرة.



نتيجة الكشف الطبي أو تقرير القومسيون الطبي في حالة وجود إعاقة أو مرض مزمن.



دوسيه بلاستيك لحفظ المستندات.



قيد عائلي حديث من السجل المدني.



شروط هامة لقبول مستندات تكافل وكرامة



جواب السجن أو الهجر (إن وجد) يجب ألا يزيد عن 3 أشهر



القيد العائلي يجب ألا يتجاوز 5 أشهر



الإفادات المدرسية يجب أن تكون مختومة ومعتمدة رسميًا



أي مستند غير حديث يعرض الملف للتأجيل أو الرفض



تحذير هام للمستفيدين



وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن عدم استكمال تحديث البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة قد يؤدي إلى وقف صرف معاش تكافل وكرامة مؤقتًا، وإعادة فحص الاستحقاق من جديد، وخروج الأسرة من المنظومة في حالة ثبوت عدم الاستحقاق



ويأتي تحديث البيانات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من تكافل وكرامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.