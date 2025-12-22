10 أسباب لوقف معاش تكافل وكرامة 2026

18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين، وذلك بشأن أسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2026، وذلك وفقًا لما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستعرض موقع “فيتو” من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة، وذلك بشأن أسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2026.

أسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2026

امتلاك المستفيد من معاش “تكافل وكرامة” أرضا زراعية تزيد عن فدان واحد.

امتلاك مركبات مثل الجرارات الزراعية أو السيارات الخاصة، سواء كانت نقل أو ملاكي أو أجرة.

ملكية عمل شخصي أو خاص.

امتلاك عقارات استثمارية غير مخصصة للسكن.

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصاريفها السنوية ألفي جنيه لكل طفل.

امتلاك رؤوس ماشية «3 أو أكثر» بهدف التجارة.

تواجد الشخص خارج البلاد وقت الاستعلام عنه.

العمل في القطاع الخاص مع تأمين أو دون تأمين.

العمل في جهات ذات طبيعة خاصة.

العمل في القطاع الحكومي سواء كان له تأمين أو بدون تأمين.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، بهدف الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بصرف المعاش أو تحديث البيانات أو رفض الطلبات.

رابط تقديم تظلمات “تكافل وكرامة”

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر البريد الإلكتروني من هنـــــا

خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026

ووضعت وزارة التضامن الإجتماعي عدة خطوات تقديم الشكاوى في "تكافل وكرامة" 2026، وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ويمكن تقديم الشكاوى الإلكترونية، وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن عبر الرابط التالي من هنا

- اختيار تقديم شكوى من القائمة الرئيسية.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا بدقة.

- تحديد نوع الشكوى (مثل توقف صرف المعاش أو رفض الطلب).

- كتابة تفاصيل الشكوى بشكل واضح ودقيق.

- إرفاق المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

- النقر على إرسال الشكوى بعد مراجعة البيانات المدخلة.

- الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة حالتها لاحقًا.

- الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى في تكافل وكرامة 2026

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات المهمة، التي يجب توفيرها قبل تقديم الشكوى، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- مستند محل الإقامة (إيصال مرافق أو بطاقة تموين).

- شهادة طبية في حالة وجود إعاقة.

- شهادات ميلاد الأبناء.

خطوات متابعة الشكوى

ويمكن للمستفيد متابعة حالة الشكوى إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد.

- مراجعة حالة الشكوى والتي قد تكون: قيد المراجعة - تم الرد - تم الحل.

