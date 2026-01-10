الأحد 11 يناير 2026
ماس كهربائي السبب في حريق محل فيصل والمعمل الجنائي يفحص

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق محل بفيصل، فيتو
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن وراء حريق محل أسفل عقار سكني بشارع العشرين بمنطقة فيصل، هو ماس كهربائي وقع في شاحن فون نتج عنه نشوب نار في محتويات المحل، مما أدى إلى التهام النيران  لكافة المحتويات دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي، جهوده لفحص الحريق للوقوف على أسبابه، وذلك فور انتهاء  الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب تمكنها من السيطرة علي الحريق.

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أسفل عقار سكني بشارع العشرين في فيصل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وبإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

وفرضت القوات سياجًا أمنيًا بمحيط مكان النيران لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية

 

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بالجيزة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان

