خطة تجميل قبل الموسم، تطوير مداخل رأس البر بدمياط

18 حجم الخط

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر جهودها المكثفة استعدادا للموسم السياحي الجديد، من خلال خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة وتجميل مداخل المدينة، وإبراز المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، بما يعكس اهتمام المدينة بالزائرين والمصطافين، وذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

خطة شاملة بقيادة رئيس المدينة

وتتم الأعمال تحت إشراف رئيس مدينة رأس البر وفرق العمل المعنية، ضمن رؤية واضحة للنهوض بالمظهر العام للمدينة وتحسين مستوى الخدمات، مع التركيز على تقديم صورة مشرفة تعكس التطوير المستمر.

رفع كفاءة وتجميل مداخل مدينة رأس البر

أعمال مكثفة لرفع كفاءة المساحات الخضراء

وواصل قسم الحدائق تنفيذ أعماله بعدد من المناطق الحيوية ومداخل المدينة، حيث شملت الأعمال استكمال تقليم الأشجار، تنسيق المسطحات الخضراء، وتجديد الأسوار، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي وحضاري يليق بالمدينة.

تطوير المداخل استعدادا لاستقبال الزائرين

وتشمل الخطة الجارية تجميل المداخل الرئيسية للمدينة، باعتبارها الواجهة الأولى التي يستقبل منها المصطافين، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الموسم الجديد وخلق انطباع إيجابي يعكس حجم التطوير والاهتمام بالمدينة.

متابعة مستمرة وسرعة في التنفيذ

وأكد اللواء وائل الشربيني رئيس المدينة أن الأعمال مستمرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة ميدانية لضمان جودة التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بجميع المناطق وتحسين جودة الحياة، وتقديم صورة حضارية مشرقة لمدينة رأس البر قبل بدء الموسم السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.