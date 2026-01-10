السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطة تجميل قبل الموسم، تطوير مداخل رأس البر بدمياط

رفع كفاءة وتجميل
رفع كفاءة وتجميل مداخل مدينة رأس البر
18 حجم الخط

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر جهودها المكثفة استعدادا للموسم السياحي الجديد، من خلال خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة وتجميل مداخل المدينة، وإبراز المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، بما يعكس اهتمام المدينة بالزائرين والمصطافين، وذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط 

خطة شاملة بقيادة رئيس المدينة

وتتم الأعمال تحت إشراف رئيس مدينة رأس البر  وفرق العمل المعنية، ضمن رؤية واضحة للنهوض بالمظهر العام للمدينة وتحسين مستوى الخدمات، مع التركيز على تقديم صورة مشرفة تعكس التطوير المستمر.

 

رفع كفاءة وتجميل مداخل مدينة رأس البر 
رفع كفاءة وتجميل مداخل مدينة رأس البر 

أعمال مكثفة لرفع كفاءة المساحات الخضراء

وواصل قسم الحدائق تنفيذ أعماله بعدد من المناطق الحيوية ومداخل المدينة، حيث شملت الأعمال استكمال تقليم الأشجار، تنسيق المسطحات الخضراء، وتجديد الأسوار، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي وحضاري يليق بالمدينة.

تطوير المداخل استعدادا لاستقبال الزائرين

وتشمل الخطة الجارية تجميل المداخل الرئيسية للمدينة، باعتبارها الواجهة الأولى التي يستقبل منها المصطافين، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الموسم الجديد وخلق انطباع إيجابي يعكس حجم التطوير والاهتمام بالمدينة.

متابعة مستمرة وسرعة في التنفيذ

وأكد اللواء وائل الشربيني رئيس المدينة أن الأعمال مستمرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة ميدانية لضمان جودة التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بجميع المناطق وتحسين جودة الحياة، وتقديم صورة حضارية مشرقة لمدينة رأس البر قبل بدء الموسم السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الزائرين التطوير المستمر اللواء وائل الشربيني المظهر الحضاري المسطحات الخضراء تحسين جودة الحياة متابعة مستمرة مدينة رأس البر مستوى الخدمات جودة الحياة

مواد متعلقة

"محلية دمياط" تتابع ميدانيا نقل وتنظيم سوق الجمعة بمحور تاسع

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

النزيف توقف، مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات مبشرة في حالته الصحية (فيديو)

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام التعاملات.. تراجع أسعار السكر والبيض.. الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية