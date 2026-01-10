السبت 10 يناير 2026
ثقافة وفنون

عندما يهدد "عناد" المناصب وحدة الزمالة، تفاصيل القطيعة الكبرى في نقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقي ومصطفى
حلمي عبد الباقي ومصطفى كامل
دخلت الأزمة المشتعلة بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، نفقًا مظلمًا يبدو أن الخروج منه بات ضربًا من المستحيل في الوقت الراهن. 

فرغم مساعي "الحكماء" داخل الوسط الفني لتقريب وجهات النظر، إلا أن جدار الرفض الذي بناه الطرفان حال دون إتمام أي جلسة صلح، ليرفع الجميع شعار "لا تراجع ولا استسلام" في معركة بدأت إدارية وانتهت بقطيعة إنسانية حادة.

فبعد شهور من التناغم الذي شهدته أروقة النقابة، حيث كان الثنائي يشكل جبهة موحدة لإعادة ترتيب البيت الموسيقي، بدأت رياح الخلاف تعصف بهذا التحالف. 

وتؤكد كواليس "نقابة المهن الموسيقية" أن الخلاف لم يشتعل بسبب موقف واحد، بل كان نتيجة تراكمات من التباين في وجهات النظر حول آليات إدارة الملفات الشائكة، وهو ما فجّر صراعًا صامتًا في البداية، قبل أن يتحول إلى تصريحات نارية مستترة أحيانًا ومعلنة أحيانًا أخرى.

المقربون من كراسي اتخاذ القرار داخل النقابة يشيرون إلى أن محاولات الوساطة قوبلت بردود فعل باردة، حيث يرى كل طرف أن التنازل في هذه اللحظة قد يُفسر على أنه "انكسار" أو اعتراف بالخطأ. 

وفيما يلتزم مصطفى كامل بموقفه القائم على فرض هيبة النقيب وقراراته، يتمسك حلمي عبد الباقي بكرامته الفنية وتاريخه، رافضًا أي صلح لا يعيد الاعتبار لدوره القيادي الذي يرى أنه تعرض للتهميش.

هذا المشهد المتأزم ألقى بظلاله القاتمة على أعضاء الجمعية العمومية، الذين باتوا يراقبون بأسى تفكك "المجلس الذهبي" الذي توسموا فيه خيرًا. وبينما تسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبقى السؤال المطروح في صالونات الوسط الفني: هل ينتصر صوت العقل وتعود المياه إلى مجاريها، أم أن القطيعة بين كامل وعبد الباقي هي المسمار الأخير في نعش الاستقرار النقابي الذي طال انتظاره؟

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي الفنان مصطفي كامل المهن الموسيقية الوسط الفني

