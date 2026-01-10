"إلى ابني الحبيب"، فيروز تودع نجلها "هلي" في رحلته الأخيرة

18 حجم الخط

تودع السيدة فيروز، اليوم، نجلها الراحل "هلي الرحباني"، حيث تُقام مراسم جنازته وتشيع جثمانه في كنيسة رقاد السيدة بالمحيدثة - بكفيا في لبنان، وسط حالة من الحزن الذي خيم على الوسط الفني والجمهور العربي.

رسالة الوداع الأخير

وبعثت فيروز بإكليل من الزهور البيضاء وضع داخل الكنيسة، حمل بطاقة دونت عليها عبارة مؤثرة وبسيطة: "إلى ابني الحبيب"، لتختصر بها مشاعر الفقد في وداع نجلها الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة عاشها بعيدًا عن صخب الأضواء والشهرة.

تفاصيل مراسم الجنازة

من المقرر أن يتم دفن الراحل اليوم عقب الصلاة على جثمانه، حيث تتقبل العائلة التعازي في صالون الكنيسة.

وقد شهدت الكنيسة منذ الصباح توافد المقربين من عائلة الرحباني لمساندة "جارة القمر" في مصابها الأليم، في وداع الابن الذي كان يمثل حالة إنسانية خاصة جدًا في حياة والدته.

هلي الرحباني.. الغائب الحاضر

عاش "هلي الرحباني" بعيدًا عن الإعلام بسبب ظروفه الصحية الخاصة التي رافقته منذ صغره، وهي الظروف التي جعلت فيروز تحيطه برعاية استثنائية طوال حياته.

ورغم ابتعاده عن الفن، إلا أنه كان حاضرًا دائمًا في قلب السيدة فيروز التي اختارت أن تكرس له الكثير من وقتها واهتمامها، بعيدًا عن أعين الكاميرات.

برحيل هلي، تفقد عائلة الرحباني أحد أفرادها الذين عاشوا بسلام وهدوء، تاركًا وراءه قصة وفاء وصبر جسدتها السيدة فيروز كأم قبل أن تكون فنانة، في علاقة استثنائية جمعت بين الأسطورة وابنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.