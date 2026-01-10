8 أصناف من الأطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة

18 حجم الخط

أصناف من الأطعمة تحسن الحالة النفسية، في الأيام الباردة، لا يقتصر تأثير الطقس على أجسامنا فقط، بل يمتد ليشمل حالتنا النفسية والمزاجية أيضًا.



انخفاض درجات الحرارة، قلة التعرض لأشعة الشمس، وطول فترات الجلوس في المنازل قد تؤدي إلى الشعور بالخمول، الكآبة، أو حتى نوبات من الاكتئاب الموسمي.



هنا يأتي دور التغذية كعامل أساسي يمكنه دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج، إذ توجد أطعمة معينة تساعد على تعزيز إفراز هرمونات السعادة، وتزويد الجسم بالطاقة، والشعور بالدفء والراحة النفسية خلال فصل الشتاء.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن القول إن اختيار الأطعمة المناسبة في الأيام الباردة لا ينعكس فقط على صحة الجسم، بل يلعب دورًا محوريًا في تحسين الحالة النفسية والمزاج العام.



العلاقة بين التغذية والحالة النفسية في الشتاء

أضافت الدكتورة مروة، أن الطعام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيمياء الدماغ، فبعض العناصر الغذائية مثل التربتوفان، أحماض أوميجا 3 الدهنية، الفيتامينات والمعادن، تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج وتقليل التوتر.

ففي الشتاء، قد يقل مستوى فيتامين د نتيجة قلة التعرض للشمس، ما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية. لذلك، يصبح اختيار الأطعمة المناسبة خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن النفسي والشعور بالراحة.

أطعمة لتحسين مزاجك

أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة



وتستعرض الدكتورة مروة، أهم الأطعمة التي يمكنها أن تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة.

الشوكولاتة الداكنة دفء وسعادة في آن واحد

تُعد الشوكولاتة الداكنة من أشهر الأطعمة التي تحسن المزاج، خاصة في الأيام الباردة. فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تحفيز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة والهدوء. كما تحتوي على المغنيسيوم الذي يخفف التوتر ويقلل العصبية. تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع كوب من مشروب دافئ قد يكون كافيًا لمنحك إحساسًا بالراحة النفسية دون الإفراط في السعرات الحرارية.

المكسرات والبذور طاقة وهدوء نفسي

المكسرات مثل اللوز، الجوز، والبندق، إلى جانب بذور الكتان وبذور الشيا، تُعد من أفضل الأطعمة لتحسين الحالة النفسية في الشتاء. فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم صحة الدماغ وتقلل أعراض الاكتئاب. كما تحتوي على فيتامينات مجموعة ب التي تساعد على تحسين المزاج ومقاومة الإجهاد. يمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار أو تناولها كسناك صحي خلال اليوم.

الأسماك الدهنية غذاء للعقل والمزاج

تلعب الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، والسردين دورًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية، خاصة في الفصول الباردة. هذه الأسماك غنية بأوميغا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات في الدماغ وتحسين وظائفه، ما ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية. كما أنها مصدر جيد لفيتامين د، الذي يُعد نقصه من العوامل المرتبطة بالاكتئاب الموسمي.

الحبوب الكاملة استقرار نفسي وشعور بالشبع

تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان، القمح الكامل، والأرز البني على تحسين الحالة النفسية من خلال تنظيم مستوى السكر في الدم. استقرار السكر يمنع التقلبات المزاجية المفاجئة ويقلل الشعور بالتعب والعصبية. كما أن الشوفان تحديدًا يعزز إفراز السيروتونين، ما يمنح شعورًا بالهدوء والدفء، خاصة عند تناوله كوجبة إفطار دافئة في الصباح.

الخضروات الورقية دعم نفسي من الطبيعة

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الجرجير، والملوخية غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة الجهاز العصبي. نقص حمض الفوليك يرتبط بزيادة الشعور بالاكتئاب، لذا فإن إدراج هذه الخضروات في الوجبات اليومية يساعد على تحسين المزاج وتعزيز الطاقة النفسية والجسدية في الشتاء.

الفواكه الشتوية إشراقة طبيعية للمزاج

تلعب الفواكه دورًا مهمًا في تحسين الحالة النفسية، خاصة الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال، اليوسفي، والجوافة. فيتامين سي يساعد على تقليل التوتر ودعم المناعة، ما ينعكس إيجابًا على الشعور العام بالنشاط. كما أن الموز يُعد من الفواكه المهمة لتحسين المزاج لاحتوائه على التربتوفان والبوتاسيوم، مما يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم.

البقوليات راحة نفسية تدوم

العدس، الفول، والحمص من الأطعمة الدافئة التي تناسب الأجواء الباردة وتمنح إحساسًا بالامتلاء والراحة. تحتوي البقوليات على البروتين النباتي، الحديد، وفيتامينات ب، التي تساعد على تقليل الإرهاق وتحسين الحالة النفسية. تناول طبق شوربة عدس ساخنة في يوم بارد لا يمنح الجسم الدفء فقط، بل يدعم المزاج أيضًا.

أطعمة لراحتك النفسية

المشروبات الدافئة كجزء من التغذية النفسية

لا يمكن الحديث عن تحسين الحالة النفسية في الشتاء دون ذكر المشروبات الدافئة مثل الحليب الدافئ، الكاكاو الطبيعي، والزنجبيل بالقرفة. هذه المشروبات تساهم في تهدئة الأعصاب، تحسين الدورة الدموية، ومنح إحساس عام بالطمأنينة. الحليب يحتوي على التربتوفان والكالسيوم، ما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.



نصائح غذائية لتعزيز الحالة النفسية في الأيام الباردة

لتحقيق أفضل استفادة، يُنصح بتناول وجبات متوازنة، وعدم إهمال وجبة الإفطار، والحرص على شرب كميات كافية من الماء رغم برودة الطقس. كما يُفضل التقليل من السكريات المصنعة والأطعمة السريعة، لأنها قد تمنح شعورًا مؤقتًا بالسعادة يعقبه هبوط حاد في المزاج والطاقة.



التغذية الواعية، إلى جانب نمط حياة متوازن، كفيلة بأن تجعل فصل الشتاء أكثر دفئًا وراحة على المستويين الجسدي والنفسي.

