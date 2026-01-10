الليلة..عزاء والدة المخرج حسني صالح

18 حجم الخط

يستقبل المخرج حسني صالح مساء اليوم المعزين في عزاء والدته بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

كان والدة المخرج حسني صالح توفيت يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض.

كان الراحلة نقلت إلى إلى المستشفي إثر إصابتها بجلطة في المخ، وظلت قيد الرعاية الصحية حتى توفاها الله.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، والدة المخرج حسني صالح، حيث أصدرت بيانًا جاء فيه: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج حسني صالح، التي وافتها المنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان، وتتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المخرج حسني صالح، وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم”.

