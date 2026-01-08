اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية

18 حجم الخط

تنظم سينما زاوية بوسط القاهرة، في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، ندوة لمناقشة فيلم “كولونيا” بطولة أحمد مالك ومايان السيد، وبحضور باقة من النجوم وصناع السينما، فيما تدير الندوة المخرجة هبة يسري.

فيلم كولونيا

الفيلم حاصل على جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصد جائزة أفضل ممثل لأحمد مالك في مهرجان الجونة السينمائي 2025.

ندوة مناقشة فيلم كولونيا

قصة وأبطال فيلم كولونيا

ينتمي فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية الأسرية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

الفيلم بطولة أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا، وإخراج محمد صيام.

ويُعتبر "كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر.

ويضم طاقم العمل: مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، والمونتاج أحمد حافظ، وتصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء لنيرة الدهشوري.

عرض فيلم كولونيا في السينمات

ويأتي عرض فيلم “كولونيا” في السينمات، بعدما كان قد شارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أقيمت في شهر أكتوبر 2025.

وحصل الفنان أحمد مالك من خلال دوره في الفيلم على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الماضية.

مهرجان فينيسيا السينمائي

كذلك كان فيلم كولونيا قد حصد قبل عرضه بمهرجان الجونة السينمائي، على 5 جوائز ضمن مسابقة Final Cut في مهرجان فينيسيا السينمائي وهي المسابقة المخصصة للأفلام قيد التطوير والتنفيذ.

