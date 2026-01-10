الداخلية تضبط طالبا اعتدى على شقيقته بعكاز معدني بعد تداول فيديو يظهر إصابتها

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إحدى الفتيات مصابة بجروح متفرقة، وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من ربة منزل تفيد تعرض ابنتها لإصابات متعددة بجروح قطعية متفرقة، إثر تعدي شقيقها، طالب بالمرحلة الدراسية، عليها باستخدام عكاز معدني، وذلك بسبب خلافات عائلية على خروجها من المنزل دون إذنه.

ضبط المتهم والتحقيقات

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الطالب المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة،، وتحرير المحضر رقم 84 جنايات مركز فاقوس لسنة 2026، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.