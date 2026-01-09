الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

"الوزراء" يستعرض المرحلة الرابعة من مشروع إحياء الهوية التاريخية للقاهرة الخديوية (فيديو)

منطقة وسط البلد
منطقة وسط البلد
استعرض مجلس الوزراء تفاصيل المرحلة الرابعة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية"، تبدأ من شارع 26 يوليو وصولًا إلى ميدان طلعت حرب.

ويستهدف المشروع استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المنطقة، وإبراز عناصرها الجمالية والتاريخية، بما يسهم في تحسين المشهد العمراني العام، وتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزائرين. 

كما يشمل التطوير، دعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، لتصبح مقاصد سياحية وثقافية جاذبة تعكس هوية القاهرة وتاريخها العريق وتراثها الخالد. 

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن هذا المشروع من فرص الاستثمار والترويج للأنشطة الاقتصادية المحلية، ويؤهل منطقة وسط البلد لتصبح نموذجًا حيًا يجمع بين الأصالة والحداثة ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث كجزء من التنمية المستدامة.

الجريدة الرسمية