السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انتظام العمل بالموانئ بالتزامن مع الأحوال الجوية الحالية

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالمؤاني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأشارت إلى أن سرعة تكون (40: 60) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 1.5 إلى 2.25) متر.

 من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  12 سفينة وتم تداول 11 ألف طن بضائع و861 شاحنة و72 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4 الآف طن بضائع و520 شاحنة و53 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 الآف طن بضائع و341 شاحنة و19 سيارة.

ويغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي  Alcudia Express، Poseidon Express  والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية. شهد ميناء نويبع تداول 4 الآف طن بضائع و361 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور، الحسين، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها. 

