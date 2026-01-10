السبت 10 يناير 2026
"الإدارية العليا" تواصل اليوم استقبال طعون جولة إعادة 19 دائرة ملغاة في 7 محافظات

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، استقبال الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات.

 

المحكمة الإدارية العليا استقبلت 5 طعون علي نتيجة جولة الإعادة

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت 5 طعون علي نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة الملغاة على مستوى الـ7 محافظات التي أعلنتها الهيئة، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

 

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت أمس، نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي: "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم"، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًّا متبقيًا.

