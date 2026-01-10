القناة الناقلة لمسلسل الكينج لمحمد إمام في رمضان 2026

18 حجم الخط

يخوض النجم محمد إمام، سباق رمضان 2026 بمسلسل الكينج والذي يعود به إلى الجمهور بعد مسلسل كوبرا.

مسلسل محمد إمام في رمضان 2026

ويعرض مسلسل الكينج في رمضان 2026 على شاشة mbc ومنصة شاهد mbc.

وكان القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي ليقوم بالغناء في أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج بطولة محمد إمام

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبد العظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

