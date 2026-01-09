الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

بسبب أولوية المرور، سائق يقتل زميله بأوسيم والأمن يقبض عليه

القبض علي سائق قتل
القبض علي سائق قتل زميله في اوسيم،فيتو
 ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بقتل زميله باستخدام سلاح أبيض، عقب طعنة مباشرة في القلب، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة قسم شرطة أوسيم.

وتلقت قوات الأمن بلاغًا بالعثور على جثة شاب في منطقة بشتيل، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، بعد جمع المعلومات والفحص، أن خلافًا نشب بين سائقين على أولوية التحميل، ما أدى إلى مشاجرة انتهت بسدد أحدهما طعنة نافذة في قلب الآخر، أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل بائع بمحل تجاري في بولاق الدكرور

وعلى جانب آخر، كان المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من الأهالي يفيد مقتل بائع بمحل تجاري  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع بمحل تجاري مصابة بطعنة فى جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن عاملين تشاجرا مع بائع بمحل تجاري، لاتهامه لهما بسرقة عبوة منظف، واعتديا عليه، ثم أصابه أحدهما بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله.

txt

