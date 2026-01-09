مفاجأة في واقعة دهس سيدتين بأكتوبر والأجهزة الأمنية تتحفظ على كاميرات المراقبة

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس سيدتين بسيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بـ مدينة أكتوبر.

وكشفت تحريات فريق البحث أن مرتكب الواقعة طالب جامعي، وليس قاصرًا، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وفي إطار استكمال التحقيقات، تحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط موقع الحادث، وجارٍ فحصها وتفريغها للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على طالب بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طالب متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر، وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيات إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام طالب بقيادة سيارة والده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

