الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مفاجأة في واقعة دهس سيدتين بأكتوبر والأجهزة الأمنية تتحفظ على كاميرات المراقبة

طالب جامعي وراء دهس
طالب جامعي وراء دهس سيدتين في اكتوبر،فيتو
18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس سيدتين بسيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بـ مدينة أكتوبر

وكشفت تحريات فريق البحث أن مرتكب الواقعة طالب جامعي، وليس قاصرًا، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وفي إطار استكمال التحقيقات، تحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط موقع الحادث، وجارٍ فحصها وتفريغها للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على طالب بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طالب  متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر، وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيات إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام طالب بقيادة سيارة والده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

txt

إصابة 3 أشخاص في تصادم ربع نقل مع توك توك بـ الدقهلية

txt

عودة الحركة لطبيعتها بطريق أسيوط الزراعي بعد حادث تصادم بالصف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة اكتوبر أمن الجيزة مبوند سكن مص
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

رغم مرضه، ظهور مميز للطفل عمر علي في حلقة "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية