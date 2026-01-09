صافرة جزائرية تدير مباراة مصر وكوت ديفوار غدا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حكم مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، على ملعب أدرار بأكادير.

ويقود الجزائري مصطفى غربال مباراة مصر وكوت ديفوار، ويعاونه كل من، عباس زرهوني، وعادل أباني، ومساعد ثالث عبد الرازق أحمد من جيبوتي، بينما يتواجد الكونغولي جون جاك ندالا حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد الجزائري لحلو بن براهم، في غرفة الفار، ويعاونه التونسي خليل حساني، وأحمد عبد العزيز من السودان.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى التي يقودها مصطفى غربال لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسبق وأن أدار الحكم الجزائري، مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وبشكل عام، تلك المباراة هي الثانية التي سيقودها مصطفى غربال لمنتخب مصر في كل البطولات.

وكان منتخب مصر قد تخطى منتخب بنين، في دور الـ16 بالفوز بثلاثية مقابل هدف، بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية.

بينما جاء تأهل كوت ديفوار، بعد فوزه العريض على بوركينا فاسو بثلاثية دون رد.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.