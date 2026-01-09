أخبار الرياضة اليوم: تأهل المغرب والسنغال لنصف نهائي أمم أفريقيا.. الكشف عن حكم مباراة مصر وكوت ديفوار.. لاعب الزمالك ينتقل للوداد المغربي.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة تأهل المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2025.

تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الفوز على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء هدف الفوز لمنتخب السنغال عن طريق إليمان نداي في الدقيقة 27.

ومن المقرر أن يلتقي السنغال في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار.

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة81-69، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل صفقة التعاقد مع عمرو الجزار لاعب نادي البنك الأهلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق.

وقال المصدر إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحد اللاعبين من الأهلي لفريق البنك والأقرب هو أحمد رضا لاعب خط الوسط.

واقترب عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد موافقة ناديه على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حكم مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، على ملعب أدرار بأكادير.

ويقود الجزائري مصطفى غربال مباراة مصر وكوت ديفوار، ويعاونه كل من، عباس زرهوني، وعادل أباني، ومساعد ثالث عبد الرازق أحمد من جيبوتي، بينما يتواجد الكونغولي جون جاك ندالا حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد الجزائري لحلو بن براهم، في غرفة الفار، ويعاونه التونسي خليل حساني، وأحمد عبد العزيز من السودان.

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول بالإضافة إلي عدد من لاعبي فريق الشباب، كما شهدت القائمة تواجد حمزة علاء للمرة الأولي مع الأحمر بعد قيده في قائمة الفريق.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حمزة علاء، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

أعلن نادي الوداد المغربي التعاقد رسميا مع صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق والذي قام بفسخ عقده مع الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.