مصرع طفل غرقا وآخر في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي طفل رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف السنة مصرعه غرقا في ترعة أمام المنزل بقرية أبو ماضي بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة بـ غرق طفل في ترعة أمام من له بقرية أبو ماضي ببلقاس.

انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين مصرع أحمد محمد طه مصطفي محمد حسن

سنة ونصفالسنة ووصول الحالة لمستشفي بلقاس العام جثة هامدة وتم وضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



وفي حادث آخر لقي طالب مصرعه في حادث طريق انقلاب موتوسيكل أمام كوبري الكساره،جمصه.



وبالفحص تبين مصرع رضا الديسطي حسن يوسف 17 سنه_تم إجراء إنعاش قلبي رئوي والحاله لم تستجيب وتم إعلان الوفاه بمستشفي بلقاس العام..

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك علي طريق ميت غمر أجا بعد بشلا اتجاه الكرامة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 3 أشخاص في الحادث وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل المصابين لمستشفي ميت غمر العام.



وكشف مصدر طبي عن استقبال المصابين الثلاثة وهم “حمدي ا ي” 63 سنة من ميت أبوعربي شرقيه مصابا بكسر بالعمود الفقرى، “ رضا ه ف س” 44 سنة من ميت أبوعربي شرقيه مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، "ماجدة ه ف س ا" 50 سنة بشلا من ميت غمر مصابة باشتباه كسر بالضلوع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص علي طريق ميت غمر بنها أمام مصنع الغزل علي اثر تصادم ملاكى في توك توك.

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق ميت غمر بنها

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ عزة م ال أ 58 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج ، و”طلعت م عبد ال م" 60 سنة ميت الفرماوى ميت غمر مصابا بجرح قطعى بالأنف وخدوش وسحجات بالجسم، “ثناء م ا ال” 70 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.