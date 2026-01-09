الجيش السوري يعلن حي "الشيخ مقصود" منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر

18 حجم الخط

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة، مشيرة إلى فرض حظر شامل للتجوال في الحي، يبدأ الساعة 06:30 مساء حتى إشعار آخر.

إعلان حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أوصت الهيئة الأهالي المدنيين داخل الحي بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد.

وكان الدفاع المدني السوري، أعلن أمس الخميس، خروج أكثر من 16 ألف مدني من الأشرفية والشيخ مقصود اليوم.

وأعلنت محافظة حلب، في بيان أمس الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

بدورها، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن ما يقوم به الجيش السوري من منح مهل متكررة، وعدم التعجل في دخول الأحياء، وفتح الجيش السوري لممرات آمنة تضمن خروج الأهالي بعيدًا عن أي أخطار محتملة، يأتي في إطار الحرص على سلامة المدنيين، ومنع استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية من قبل المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم قسد.

وجود مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في تصريح لـ سانا: بالتوازي مع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن قوات الجيش السوري، وبالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية المختصة، رصدت وجود مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود، تضم عناصر خارجة عن القانون، من بينها فلول للنظام السابق، وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى عناصر أجنبية.

وأشارت إلى أن تحرك الجيش السوري يأتي في سياق دعم قوى الأمن الداخلي ووحدات إنفاذ القانون، بهدف بسط الأمن، وإعادة الحياة الطبيعية، وعودة عمل مؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار الحي واندماجه الكامل ضمن النسيج الطبيعي لمدينة حلب.

