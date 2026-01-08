الجيش السوري يوجه تحذيرًا للسكان بحي الشيخ مقصود بحلب

18 حجم الخط

وجه الجيش السوري تحذيرا بضرورة الإخلاء الفوري بعد نشره خريطة توضح موقعا عسكريا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، قال إنه سيتم استهدافه خلال الفترة المقبلة.

الجيش السوري يوجه إنذارا لسكان بحي الشيخ مقصود بحلب

وأوضح الجيش أن الموقع المشار إليه تتخذه تنظيمات قسد مقرا عسكريا، ويتم استخدامه لتنفيذ عمليات قصف تستهدف أحياء مدينة حلب وسكانها، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن المدنيين.

وأكد أن نشر الخريطة يأتي في إطار التحذير المسبق وحرصا على سلامة الأهالي، داعيا السكان إلى الابتعاد عن محيط الموقع المحدد تفاديا لأي مخاطر محتملة، ومشددا على أن الهدف من العملية هو وقف مصادر القصف التي تطال المدينة.

وفي السياق ذاته أعلنت محافظة حلب، في بيان اليوم الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

إجلاء المدنيين من حلب

ومن جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج" ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.​

وأعلنت المحافظة، أنه بعد تنسيق مع الجيش، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر (العوارض) و(شارع الزهور) لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.​

