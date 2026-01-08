الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يوجه تحذيرًا للسكان بحي الشيخ مقصود بحلب

الجيش السوري
الجيش السوري
18 حجم الخط

وجه الجيش السوري تحذيرا بضرورة الإخلاء الفوري بعد نشره خريطة توضح موقعا عسكريا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، قال إنه سيتم استهدافه خلال الفترة المقبلة. 

الجيش السوري يوجه إنذارا لسكان بحي الشيخ مقصود بحلب 

وأوضح الجيش أن الموقع المشار إليه تتخذه تنظيمات قسد مقرا عسكريا، ويتم استخدامه لتنفيذ عمليات قصف تستهدف أحياء مدينة حلب وسكانها، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن المدنيين. 

وأكد أن نشر الخريطة يأتي في إطار التحذير المسبق وحرصا على سلامة الأهالي، داعيا السكان إلى الابتعاد عن محيط الموقع المحدد تفاديا لأي مخاطر محتملة، ومشددا على أن الهدف من العملية هو وقف مصادر القصف التي تطال المدينة.

وفي السياق ذاته أعلنت محافظة حلب، في بيان اليوم الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

 إجلاء المدنيين من حلب 

ومن جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج"  ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.​

وأعلنت المحافظة، أنه بعد تنسيق مع الجيش، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر (العوارض) و(شارع الزهور) لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.​ 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري حلب قسد سوريا

مواد متعلقة

محافظ حلب: تمديد تعليق العمل في المدارس والجامعات غدا الخميس

قسد تتهم الجيش السوري بمحاولة التقدم بالدبابات في حلب

ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية