لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)

تداول نشطاء سوريون، مساء الخميس، مقطع فيديو لمسن سوري يسأل عن بائع مشروبات كحولية في المنطقة وسط إطلاق كثيف للنيران في مدينة حلب.



وصور الفيديو المسن وهو يمشي بخطوات هادئة وواثقة ويتوقف ليبحث عن بائع المسكرات، حيث سأل مسلحًا متأهبًا: "كان هون بياع مأكولات عجب وين صار".

فرد عليه المسلح: "يا حاج.. هذا وقت مشروب.. توفي البياع.. توفي".

إلا أن الرجل المسن لم يتوقف عن السؤال: "البارح كان طيب.. وين صار محلُّو"، فرد عليه المقاتل طالبًا منه الابتعاد والعودة إلى بيته".

وعلق كثير من السوريين على الفيديو بالقول: "لا يحدث مثل هذا المشهد سوى في سوريا وبالأخص حلب".

