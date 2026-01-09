الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

وكالة الطاقة الذرية تطالب روسيا وأوكرانيا بالموافقة على إنشاء منطقة آمنة

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الجمعة، روسيا وأوكرانيا بالموافقة على مقترح لإنشاء منطقة آمنة على بعد 10 كيلومترات عن محطة زاباروجيا.

استخدام روسيا لصاروخ "أوريشنيك" يهدد أمن أوروبا والناتو

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن استهداف أوكرانيا بصاروخ "أوريشنيك" يعد تهديدا لأمن أوروبا وحلف الناتو.

ومن جانبها، أعلنت قيادة "الغرب" للقوات الجوية الأوكرانية أن مقاطعة لفيف في غرب البلاد تعرضت الليلة الماضية لهجوم بصاروخ باليستي بلغت سرعة تحليقه نحو 13 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك في إشارة لصاروخ أوريشنيك.

هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا 

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع فيديو لما تزعم أنها سقوط صواريخ في مقاطعة لفيف، حيث تحولت بعدها السماء إلى اللون الأحمر، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وتحدثت تقارير عن استهداف المنطقة بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، لا سيما أن المشهد كان شبيها بذلك الذي رافق استخدام أوريشنيك في دنيبروبتروفسك عام 2024.

وأكدت السلطات المحلية أن منشأة للبنية التحتية الحيوية تضررت في لفيف بسبب الضربة.

وقالت أوكرانيا إن محاولة روسيا لتبرير الضربة على أوكرانيا بمزاعم الهجوم على مقر إقامة بوتين "سخيفة".

وأشارت قنوات محلية في "تلجرام" إلى ظهور مشاكل في إمداد منطقة لفيف بالغاز بعد الهجوم.

وذكرت تقارير أخرى أنه قد يكون بين المواقع المستهدفة عدد من المنشآت العسكرية في المنطقة، بما فيها إحدى كتائب الصواريخ.

 وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الجمعة، استخدام قواتها صواريخ "أوريشنيك"، في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على استهداف أوكرانيا لمقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة إن القصف بواسطة صواريخ أوريشنيك تم ضمن هجوم واسع النطاق على أهداف، منها خطوط إنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة بالهجوم على مقر بوتين، نهاية العام المنصرم.

