الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة جديدة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس، أن وحدات مجموعة قوات الشرق سيطرت بلدة براتسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

خسائر القوات الأوكرانية

وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1180 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في التقرير: فقدت أوكرانيا نحو 120 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف وأكثر من 180 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك.



وأضاف: خسرت أوكرانيا أكثر من 200 جندي في منطقة مسئولية قوات “الجنوبية” في دونيتسك وأكثر من 410 جنود في منطقة مسئولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وأكثر من 220 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه.

ومن جانبه أُعلن نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا أوليكسي كوليبا، اليوم الخميس، أن أكثر من مليون أسرة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا باتت محرومة من المياه والكهرباء بعد ضربات روسية ليلية استهدفت البنية التحتية للطاقة.

انقطاع المياه والكهرباء عن أكثر من مليون أسرة أوكرانية بسبب هجوم روسي

وأوضح أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك".

وكان هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

