خارج الحدود

هجمات روسية عنيفة تتسبب في انقطاع واسع للكهرباء والمياه في أوكرانيا (فيديو)

دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا
دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء، فيتو
تسببت ضربات جوية روسية، شنت في وقت متأخر الأربعاء، في انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتين بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.


وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، في بيان لها على "تليجرام"، إنه "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل، وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".


وأكدت رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو، أن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.

وأضافت سفيريدينكو، عبر حسابها على "تيلجرام" "تتعرض أنظمة الطاقة في أوكرانيا لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالضوء والتدفئة".

وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطًا إضافيًّا على البنية التحتية الحيوية".

