هجمات روسية عنيفة تتسبب في انقطاع واسع للكهرباء والمياه في أوكرانيا (فيديو)
تسببت ضربات جوية روسية، شنت في وقت متأخر الأربعاء، في انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتين بجنوب شرق أوكرانيا.
وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.
وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، في بيان لها على "تليجرام"، إنه "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل، وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".
وأكدت رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو، أن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.
وأضافت سفيريدينكو، عبر حسابها على "تيلجرام" "تتعرض أنظمة الطاقة في أوكرانيا لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالضوء والتدفئة".
وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطًا إضافيًّا على البنية التحتية الحيوية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا