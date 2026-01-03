كأس أمم أفريقيا، باب جايي أفضل لاعب في مباراة السنغال ضد السودان

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، حصد باب جايي نجم منتخب السنغال، جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود التيرانجا أمام السودان، والتي انتهت بنتيجة 3-1 للسنغال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بملعب طنجة، في دور الـ16 ضمن منافسات الكان.

ونجح باب جايي في تسجيل هدفين لمنتخب السنغال في شباك السودان.

وبهذه النتيجة يصعد منتخب السنغال إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا فيما يودع السودان البطولة من ثمن النهائي.

أهداف مباراة السنغال ضد السودان

في الشوط الأول افتتح السودان التسجيل عن طريق عامر عبد الله في الدقيقة 6، فيما سجل باب جاي هدفين للسنغال في الدقائق 29 و45+3.

وفي الشوط الثاني سجل السنغال الهدف الثالث عن طريق إبراهيم مباي في الدقيقة 77.

تشكيل السنغال أمام السودان

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

تشكيل السودان أمام السنغال

حارس المرمى: منجد النيل.

الدفاع: بخيت خميس- مصطفى كرشوم- محمد أحمد إرنق- شيدي بارجلان.

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- عمار طيفور- عامر عبد الله- والي الدين خضر.

الهجوم: محمد عبد الرحمن الغربال- أبو بكر عيسى.

مشوار منتخبي السودان والسنغال بأمم أفريقيا

وكان منتخب السودان تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

أما منتخب السنغال فتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي السنغال مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي في دور ربع النهائي.

