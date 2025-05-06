الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

أخذ عينات من بحيرة التمساح بالإسماعيلية لقياس معدلات التلوث البيئي (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، إن الإدارة تكثف حملاتها على المنشآت الواقعة على بحيرة التمساح وذلك ضمن خطة الإدارة للمرور على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح لوقف مصادر التلوث والتعديات.

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وأضافت مديرة إدارة البيئة في محافظة الإسماعيلية أنه تم أخذ عينات من البحيرة من قِبَل معمل الرصد البيئي بمديرية الصحة.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تكثيف الحملات اليومية  

و تواصل إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، حملاتها التفتيشية عبى المنشآت الواقعة على بحيرة التمساح لخفض معدلات التلوث بها. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تعاون مع عدة جهات للسيطرة على مصادر التلوث ببحيرة التمساح 

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ومعمل الرصد البيئي بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، وذلك للوقوف على مدى التزام المنشآت المطلة على بحيرة التمساح بالاشتراطات الواجب توافرها لحماية البيئة البحرية.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتفتيش والمتابعة لكافة المنشآت المطلة على بحيرة التمساح والعمل على تقليل مصادر التلوث البيئي والحفاظ على البيئة البحرية.

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